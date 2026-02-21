Спасатели проверяют тайные шурфы в рамках поисков семьи Усольцевых в тайге

Супруги Усольцевы отправились в поход по тайге в Красноярском крае вместе с дочерью и собакой 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. Поиски семьи начались на следующий день — в них принимали участие десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.