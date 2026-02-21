Спасатели проверяют тайные шурфы в рамках поисков семьи Усольцевых в тайге

В Красноярском крае возобновились поиски семьи Усольцевых, которые пропали в сентябре прошлого года. Волонтеры и спасатели работают в экстремальных зимних условиях в районе Кутурчинского Белогорья. Об этом сообщило издание Aif.ru.
Руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей» имени О. Василишиной Светлана Торгашина рассказала, что решение о выходе в заснеженную тайгу продиктовано заданием Следственного комитета РФ.
По ее словам, в районе исчезновения семьи Усольцевых обнаружили новые шурфы — глубокие земляные выемки, которые нужно проверить вручную, потому что их невозможно исследовать дистанционно с помощью дронов, говорится в статье.
В СК ранее рассказали, что семья Усольцевых не состояла в каких-либо сектах. При этом друг семьи Валентин Дегтярев утверждает, что Сергей Усольцев мог расправиться с домочадцами и питомцем, а потом покончить с собой.
Супруги Усольцевы отправились в поход по тайге в Красноярском крае вместе с дочерью и собакой 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. Поиски семьи начались на следующий день — в них принимали участие десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.