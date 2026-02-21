В Омске два грузовых вагона сошли с рельсов при маневрах

Омская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по факту схода двух порожних грузовых вагонов-зерновозов в Кировском районе города Омска. Инцидент случился вчера около 20:00 по местному времени на путях необщего пользования, примыкающих к станции Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги.
В ходе маневровых работ вагоны сошли с рельсов, но не опрокинулись. Пострадавших нет. На движение поездов ситуация не повлияла.
На данный момент причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Омская транспортная прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
На прошлой неделе в Омске случился похожий инцидент. Тогда сошли четыре пустых вагона в Советском округе на путях, примыкающих к станции Комбинатская. В том происшествии также никто не пострадал.