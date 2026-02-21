СК раскрыл подробности ЧП на Байкале: что известно о гибели восьми провалившихся под лёд туристов

В Иркутской области 20 февраля произошла трагедия с участием иностранных граждан. На Байкале ушел под лед автомобиль с туристами. Всего погибли восемь человек. Следователи установили личности пяти из них. Подробнее об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК Российской Федерации по Иркутской области.
Известно, что водитель автомобиля УАЗ выехал с базы отдыха в поселок Хужир на острове Ольхон около 15:00 20 февраля. Он вез туристов на экскурсию в сторону мыса Хобой. Во время движения по льду автомобиль провалился. Скончался, в том числе, водитель.
«Среди погибших — ребёнок 2013 гр. Одному туристу удалось спастись», — оповестили в региональном СК.
Водителем был 44-летний местный житель. Установлены также личности еще четырех туристов. Среди них один выживший. Его в ближайшее время допросят следователи, отметили в СК.
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело. По версии следствия, инцидент мог произойти из-за несоответствия услуги требованиям безопасности. На месте трагедии проводятся поисковые мероприятия. Идет допрос очевидцев.
Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, туристы прибыли на Байкал из Китая. Среди них был один ребенок. Данные семьи из КНР сохранились в базе гостиницы. В номер заселилась супружеская пара, их 14-летний ребенок и родственница. Они прибыли в Иркутскую область в качестве самостоятельных туристов.
В АТОР уже заявили, что иностранные гости отправились на озеро не через официальные туркомпании. Они договорились о поездке напрямую с местным жителем. По предварительной информации, маршрут не был согласован с туроператорами или со спасательными службами. На участке льда, где проезжал автомобиль, покрытие еще не успело набрать необходимую прочность. Пересечение поверхности не было безопасным.
Игорь Кобзев напомнил о запрете выхода и выезда на лед Байкала на Ольхоне. По его словам, эта ледовая переправа еще не была официально открыта. Об этом каждый год поступает соответствующее оповещение. Губернатор Иркутской области призвал не выезжать на лед без разрешения. Он напомнил, что это опасно для жизни.