СК раскрыл подробности ЧП на Байкале: что известно о гибели восьми провалившихся под лёд туристов

В АТОР уже заявили, что иностранные гости отправились на озеро не через официальные туркомпании. Они договорились о поездке напрямую с местным жителем. По предварительной информации, маршрут не был согласован с туроператорами или со спасательными службами. На участке льда, где проезжал автомобиль, покрытие еще не успело набрать необходимую прочность. Пересечение поверхности не было безопасным.