Пять человек пострадали в ДТП за сутки в Хабаровском крае, задержаны 10 пьяных водителей

По данным ведомства, среди аварий зафиксировано два столкновения транспортных средств и один наезд на препятствие. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Кроме того, инспекторы пресекли 342 нарушения правил дорожного движения. Особое внимание уделяется нетрезвым водителям: выявлено 10 автомобилистов, управлявших транспортом в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования (ответственность по ч. 1 ст. 12.8, ст. 12.26 КоАП РФ, а также ст. 264.1 УК РФ). Трое из них задержаны в Хабаровске.
В краевом центре также зафиксировано большинство нарушений, связанных с проездом пешеходных переходов. Всего за сутки к ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам) привлечены 12 водителей, из них 11 — в Хабаровске.
При этом инспекторы напоминают об ответственности и самим пешеходам: за нарушение правил перехода проезжей части по ст. 12.29 КоАП РФ составлено 10 протоколов, семь из которых — в краевой столице.