Shot: Несколько взрывов прогремело в пригороде Краснодара и Славянском районе

Несколько взрывов прозвучало в пригороде Краснодара и Славянском районе Кубани. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны уничтожают украинские беспилотники. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что два-три взрыва были слышны в Славянском районе около 04:50. Также очевидцы утверждают, что слышали громкие звуки в пригороде Краснодара. В некоторых районах слышали прерывистую сирену, — сказано в публикации.
На данный момент официальной информации не поступало.
Ранее беспилотник ВСУ взорвался рядом с пассажирским автобусом в Краснодаре, разбив стекла и перепугав пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Уточняется, что в результате падения дрона у транспортного средства были выбиты стекла и поврежден кузов.
В ту же ночь один из объектов в Удмуртии подвергся атаке украинских дронов, есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.
20 февраля над Краснодаром и Анапой прозвучали взрывы, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом написал Telegram-канал Shot, ссылаясь на местных жителей.