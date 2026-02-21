Shot: Несколько взрывов прогремело в пригороде Краснодара и Славянском районе

Ранее беспилотник ВСУ взорвался рядом с пассажирским автобусом в Краснодаре, разбив стекла и перепугав пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Уточняется, что в результате падения дрона у транспортного средства были выбиты стекла и поврежден кузов.