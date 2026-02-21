Ледяная ловушка Байкала: выжил один из девяти в затонувшем УАЗе

Самое глубокое и древнее озеро планеты Байкал стало свидетелем смертельной драмы. Под лед провалился автомобиль УАЗ «Буханка», на котором ехали полюбоваться красотами восемь туристов из Китая. Байкал забрал жизни восьми человек, оставив в живых лишь одного. Эта трагедия, ставшая далеко не первой на озере в этом году, в очередной раз подтвердила, что правила безопасности написаны жизнями людей.
Выжил только один.
Старший помощник руководителя СУ СК России по Иркутской области подтвердила aif.ru, что в салоне провалившегося под лед автомобиля находились девять человек, выжил лишь один турист.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатность, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Проводятся следственные действия, допрашиваются очевидцы и представители органов, ответственных за безопасность на водном объекте.
Природа не прощает ошибок.
Андрей Сизых, председатель административной комиссии Листвянского МО, в разговоре с aif.ru, высказал свое мнение о причинах произошедшей трагедии. По его словам, ключевую роль сыграла «совокупность факторов».
«В этом году очень негативные погодные факторы. Байкал “разрывает” в центральной части. В районе “малого моря” образовываются большие трещины, в которые проваливаются неопытные водители по незнанию. Они их просто не видят. Это безлюдное место, поэтому людям в подобной ситуации можно рассчитывать только на себя», — пояснил он.
Сизых подчеркнул, что «сам выезд на лед озера на автомобиле — это грубейшее нарушение», так как в Иркутской области запрещены поездки на автомобиле и организация подобных поездок по Байкалу, за исключением судов на воздушных подушках.
Среди погибших был ребенок.
Тела семи погибших обнаружены под водой с помощью специальной камеры.
Установлены личности водителя и четверых китайских туристов, в том числе, 14-летнего ребенка, данные которых хранились в базе гостиницы. Как стало известно, ширина ледового разлома, в который попал автомобиль — 3 метра, глубина в районе поисков достигает 18 метров. Для подъема тел запланированы работы водолазов.
Предупреждения, оставшиеся без внимания.
Автомобиль УАЗ, перевозивший группу туристов из Китая, провалился под лед в районе мыса Хобой днем 20 февраля. Выяснилось, что ледовая переправа, по которой двигался водитель, была официально закрыта с начала месяца из-за опасных трещин. Глава Иркутской области Игорь Кобзев неоднократно предупреждал об опасности выезда на лед, особенно на переправу к острову Ольхон, которая «пока не открыта». Несмотря на это, иностранные туристы, по предварительным сведениям, стали жертвами пренебрежения мерами безопасности. Генеральное консульство КНР в Иркутске проинформировано о случившемся.
Печальная статистика и уроки Байкала.
Эта трагедия, к сожалению, не является единичным случаем на Байкале в 2026 году. Как сообщалось ранее, 28 января на льду перевернулась «буханка» с китайскими туристами, унесшая жизнь одного человека. 9 февраля легковой автомобиль провалился под лед, что привело к гибели двух человек. Каждый подобный случай должен служить суровым напоминанием о том, что красота Байкала требует уважения и соблюдения всех мер предосторожности, ведь пренебрежение ими может привести к необратимым последствиям.