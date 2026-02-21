Ледяная ловушка Байкала: выжил один из девяти в затонувшем УАЗе

Эта трагедия, к сожалению, не является единичным случаем на Байкале в 2026 году. Как сообщалось ранее, 28 января на льду перевернулась «буханка» с китайскими туристами, унесшая жизнь одного человека. 9 февраля легковой автомобиль провалился под лед, что привело к гибели двух человек. Каждый подобный случай должен служить суровым напоминанием о том, что красота Байкала требует уважения и соблюдения всех мер предосторожности, ведь пренебрежение ими может привести к необратимым последствиям.