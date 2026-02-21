Ричмонд
В Приморье арестовали главу департамента по недропользованию по ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Начальник департамента по недропользованию по ДФО заключен под стражу по делу о взятке, сообщили в прокуратуре Приморского края.

Источник: AP 2024

«В Приморье с учетом позиции прокурора заключен под стражу начальник департамента по недропользованию по ДФО по делу о взятке автомобилем премиум-класса. По данным следствия, в период с 2021 по 2025 год обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, на системной основе предоставлял представителю коммерческой организации служебные сведения, ставшие ему известными в связи с занимаемой должностью», — говорится в сообщении.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.