В Приморье арестовали главу департамента по недропользованию по ДФО

«В Приморье с учетом позиции прокурора заключен под стражу начальник департамента по недропользованию по ДФО по делу о взятке автомобилем премиум-класса. По данным следствия, в период с 2021 по 2025 год обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, на системной основе предоставлял представителю коммерческой организации служебные сведения, ставшие ему известными в связи с занимаемой должностью», — говорится в сообщении.