Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области

Ночью 21 февраля украинские беспилотники атаковали Самарскую область. Удары пришлись по двум промышленным площадкам, однако пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Источник: Life.ru

«Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы», — подчеркнул Федорищев.

Губернатор добавил, что гражданам запрещено публиковать фото и видео с места происшествия. Он также призвал сообщать о найденных обломках дронов по номеру 112 и сохранять спокойствие и бдительность.

Ранее Life.ru писал, что в Удмуртии в результате атаки украинских беспилотников пострадали люди. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что раненым уже оказывают необходимую помощь.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше