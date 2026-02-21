Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области

«Пострадавших нет. На местах работают оперативные службы», — подчеркнул Федорищев.
Губернатор добавил, что гражданам запрещено публиковать фото и видео с места происшествия. Он также призвал сообщать о найденных обломках дронов по номеру 112 и сохранять спокойствие и бдительность.
Ранее Life.ru писал, что в Удмуртии в результате атаки украинских беспилотников пострадали люди. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что раненым уже оказывают необходимую помощь.
