ПВО сбила украинский беспилотник на подлёте к Воронежу

Режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на территории региона, при этом в самом Воронеже режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов отменён.
Ранее Life.ru писал, что в результате атаки украинских беспилотников в Удмуртии 21 февраля пострадали люди. Всем пострадавшим уже оказывают необходимую помощь. На месте происшествия сейчас работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
