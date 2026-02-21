Сход двух грузовых вагонов произошел в Омске на станции Карбышево-1

Вчера около 20 часов местного времени в Кировском административном округе Омска на путях необщего пользования, примыкающих к станции Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги, произошел сход двух порожних грузовых вагонов без опрокидывания. Инцидент случился в ходе выполнения маневровых работ. К счастью, пострадавших нет, движение по основным железнодорожным путям не прерывалось.