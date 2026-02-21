Ричмонд
Сход двух грузовых вагонов произошел в Омске на станции Карбышево-1

Омская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности движения после инцидента на путях необщего пользования.

Источник: Комсомольская правда

Вчера около 20 часов местного времени в Кировском административном округе Омска на путях необщего пользования, примыкающих к станции Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги, произошел сход двух порожних грузовых вагонов без опрокидывания. Инцидент случился в ходе выполнения маневровых работ. К счастью, пострадавших нет, движение по основным железнодорожным путям не прерывалось.

Омская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия для проверки исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалисты ведомства изучают причины и обстоятельства происшествия, оценивают действия персонала станции и состояние подвижного состава. По результатам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования в соответствии со статьей 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

Ответственность за подобные инциденты предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и, в случае установления вины должностных лиц, может повлечь дисциплинарные взыскания или уголовное преследование по статье 267 Уголовного кодекса РФ.

Представители Западно-Сибирской железной дороги проводят внутреннее расследование для установления технических и организационных причин схода вагонов. Работы по восстановлению подвижного состава завершены в ночь на 20 февраля.

