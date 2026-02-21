Ричмонд
Фура застряла во льду на неоткрытой переправе на Ольхон

IrkutskMedia, 21 февраля. ДТП с участием грузового автомобиля произошло на официально не открытой переправе на острове Ольхон. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Как сообщают очевидцы, фура застряла во льду. Инцидент произошел сегодня утром. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.

Источник: Соцсети

Напоминаем, что ледовая переправа на остров Ольхон не открылась на прошлой неделе. Предварительно, открытие движения автотранспорта на остров было запланировано на следующую неделю. По итогам обследования ледовой дороги специальной комиссией принято решение перенести срок открытия перехода.

Ранее агентство сообщало о трагедии, произошедшей на Байкале близ мыса Хобой. Днём 20 февраля машина УАЗ, перевозившая группу туристов из Китая, провалилась под лёд. Восемь человек погибли в результате произошедшего.

Напомним, что следователи установили личности пяти погибших в УАЗе, провалившемся под лед на Байкале. Пресс-служба прокуратуры Иркутской области опубликовала кадры с места гибели туристов из КНР на Байкале.

Ранее тела семи иностранных туристов обнаружены на месте провала под лед УАЗа близ мыса Хобой Ольхонского района. Автомобиль угодил в ледовый разлом шириной в 3 метра, глубина в месте происшествия составляет 18 метров.

Кроме того, о трагедии уведомили Генеральное консульство КНР в Иркутске. На месте происшествия работали сотрудники полиции, спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и другие службы.