Фура застряла во льду на неоткрытой переправе на Ольхон

IrkutskMedia, 21 февраля. ДТП с участием грузового автомобиля произошло на официально не открытой переправе на острове Ольхон. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Как сообщают очевидцы, фура застряла во льду. Инцидент произошел сегодня утром. Подробности дорожной аварии, а также информация о возможных пострадавших уточняются.

