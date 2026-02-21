После трагедии на Байкале губернатор Кобзев рассказал, как выбрать туроператора

После трагедии с девятью туристами, восемь из которых 20 февраля утонули, провалившись на машине под лед Байкала, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев разъяснил, где и как правильно проверить качество предоставляемых туроператорами услуг. Об этом он написал на своей странице в Телеграм-канале, пояснив публикацию тем, что видит много просьб и вопросов об организации специального ресурса, где можно проверить, официально ли работает туроператор или турагент.