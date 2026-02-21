После трагедии на Байкале губернатор Кобзев рассказал, как выбрать туроператора

— Такой ресурс уже существует. По этой ссылке находится сводный реестр, в котором вы можете найти нужную информацию. Доступен поиск по названию, ИНН, ОГРН или реестровому номеру, если он вам известен, — отметил губернатор.
Также, по словам главы региона, на сайте агентства по туризму Иркутской области, во вкладке «Деятельность» можно найти реестры туроператоров, турагентов, списки лицензированных перевозчиков и другую важную информацию.
Напомним, 20 февраля группа из девяти туристов из КНР, среди которых был несовершеннолетний, провалилась под лед вблизи острова Ольхон на Байкале. Спастись удалось только одному человеку, остальные, в том числе и водитель машины, погибли. Как выяснилось, управлявший УАЗом мужчина не имел права осуществлять туристические перевозки. СК по Иркутской области уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.