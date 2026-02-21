Суд отправил в СИЗО начальника департамента недропользования по ДФО

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, следователи УФСБ России по Приморскому краю считают, что с 2021 по 2025 год чиновник регулярно передавал представителю коммерческой компании служебные сведения, к которым получил доступ по работе. По информации прокуратуры, он также добился выдачи этой фирме лицензии на пользование недрами для разведки и добычи полезных ископаемых на участке в Магаданской области на заведомо выгодных для бизнеса условиях.