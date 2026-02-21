Суд отправил в СИЗО начальника департамента недропользования по ДФО

Начальника департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу Дмитрия Цуканова отправили в СИЗО по делу о взятке автомобилем премиум-класса. По данным прокуратуры Приморского края, суд арестовал его на два месяца.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, следователи УФСБ России по Приморскому краю считают, что с 2021 по 2025 год чиновник регулярно передавал представителю коммерческой компании служебные сведения, к которым получил доступ по работе. По информации прокуратуры, он также добился выдачи этой фирме лицензии на пользование недрами для разведки и добычи полезных ископаемых на участке в Магаданской области на заведомо выгодных для бизнеса условиях.
В качестве взятки, по версии следствия, начальник департамента получил от заинтересованных лиц автомобиль марки LEXUS модели LX600 стоимостью более 17,5 млн рублей. Уголовное дело в отношении руководителя департамента и других фигурантов возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
Прокуратура Приморского края заявляет, что контролирует ход расследования этого дела. Ранее, как уточняют правоохранительные органы, суд уже отправил под стражу одного из предполагаемых взяткодателей, проходящего по тому же эпизоду.