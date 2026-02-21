Ричмонд
Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели туристов и водителя на Байкале

Водитель УАЗа провалился под лед вместе с группой туристов из КНР, когда ехал по льду Байкала без разрешения.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу с туристами, провалившимися под лед Байкала на УАЗе. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

УАЗ с туристами из КНР ушел под лед в районе мыса Хобой на Байкале. В машине находились восемь туристов и водитель. Все, кроме одного пассажира, погибли.

Среди погибших оказалась семья с 14-летним ребенком, прибывшими из КНР в качестве туристов на Байкал.

Известно, что УАЗ «буханка» попала в ледовый разлом, после чего утонула.

Председатель СКР поручил доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах и.о. руководителя СУ СК по Иркутской области Ямалиеву Р. Н.

Расследуется дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.