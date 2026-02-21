Ричмонд
Жительницу Красноярского края заподозрили в убийстве 3 мужчин путем поджога

Женщина устроила пожар в сельском доме, где семеро мужчин распивали спиртные напитки.

Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В селе Тубинск Краснотуранского района в ночь с 20 на 21 февраля произошел пожар в частном доме. При тушении найдены тела троих мужчин с ожогами.

Предварительно установлено, что 42-летняя жительница села устроила пожар в частном доме. Днем 20 февраля семеро мужчин распивали спиртные напитки в доме на улице Гагарина. Вечером туда пришла супруга одного из мужчин и устроила конфликт из-за того, что мужчины чрезмерно употребляли алкоголь. Затем женщина облила помещение легковоспламеняющейся жидкостью и устроила поджог. Пламя охватило дом. Четверо мужчин спаслись, трое погибли.

Женщину задержали, следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве трех лиц с особой жестокостью, совершенном общественно опасным способом. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в МЧС рассказали о тушении пожара в доме, где погибли три человека.