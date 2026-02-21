Жительницу Красноярского края заподозрили в убийстве 3 мужчин путем поджога

Предварительно установлено, что 42-летняя жительница села устроила пожар в частном доме. Днем 20 февраля семеро мужчин распивали спиртные напитки в доме на улице Гагарина. Вечером туда пришла супруга одного из мужчин и устроила конфликт из-за того, что мужчины чрезмерно употребляли алкоголь. Затем женщина облила помещение легковоспламеняющейся жидкостью и устроила поджог. Пламя охватило дом. Четверо мужчин спаслись, трое погибли.