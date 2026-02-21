Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Красноярском крае потушили девять пожаров

Только за прошедшие сутки в регионе ликвидировали девять пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Красноярскому краю.

Источник: архив gnkk.ru

По предварительным данным, из-за короткого замыкания электропроводки загорелся дом в дачном товариществе «Радужное» Емельяновского округа. Огонь распространился на площадь 81 квадратный метр. По словам специалистов, угрозы соседним строениям удалось избежать благодаря работе 13 пожарных и четырех единиц спецтехники.

По этой же причине загорелись хозяйственные постройки в селе Озерное Енисейского округа. Для тушения огня на площади 100 квадратных метров прибыли 15 сотрудников и шесть единиц спецтехники. В ведомстве уточнили, что для тушения также использовался пожарный водоем. Напомним, что с начала года в Красноярске произошло 144 пожара.