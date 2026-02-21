За сутки в Красноярском крае потушили девять пожаров

По этой же причине загорелись хозяйственные постройки в селе Озерное Енисейского округа. Для тушения огня на площади 100 квадратных метров прибыли 15 сотрудников и шесть единиц спецтехники. В ведомстве уточнили, что для тушения также использовался пожарный водоем. Напомним, что с начала года в Красноярске произошло 144 пожара.