За сутки в Красноярском крае потушили девять пожаров

По предварительным данным, из-за короткого замыкания электропроводки загорелся дом в дачном товариществе «Радужное» Емельяновского округа. Огонь распространился на площадь 81 квадратный метр. По словам специалистов, угрозы соседним строениям удалось избежать благодаря работе 13 пожарных и четырех единиц спецтехники.
По этой же причине загорелись хозяйственные постройки в селе Озерное Енисейского округа. Для тушения огня на площади 100 квадратных метров прибыли 15 сотрудников и шесть единиц спецтехники. В ведомстве уточнили, что для тушения также использовался пожарный водоем. Напомним, что с начала года в Красноярске произошло 144 пожара.