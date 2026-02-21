ПВО уничтожила БПЛА и ракету в Ростовской области

Беспилотники и ракета были уничтожены в Каменске-Шахтинском, а также в Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском районах Ростовской области.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — отметил глава региона.
В настоящее время боевая работа продолжается. В регионе сохраняется беспилотная опасность, жителей призывают быть осторожными и соблюдать меры безопасности. При обнаружении подозрительных предметов необходимо незамедлительно сообщать в экстренные службы.
Ранее Life.ru писал, что ночью в субботу беспилотники ВСУ атаковали Самарскую область. Удары пришлись по двум промышленным площадкам, однако обошлось без пострадавших.
