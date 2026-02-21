В Красноярске педагог хотела заработать на крипте и лишилась 4,5 млн рублей

Как рассказали в краевой прокуратуре, сначала она перевела 30 тысяч рублей, затем оформила кредит на 500 тысяч. Когда виртуальный счёт вырос до 20 тысяч долларов, «помощники» потребовали страховку для вывода средств. Женщина снова взяла кредит, заняла у брата и сестры и отправила мошенникам ещё крупную сумму.