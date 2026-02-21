В Красноярске педагог хотела заработать на крипте и лишилась 4,5 млн рублей

45-летняя жительница Красноярска, работающая педагогом-дефектологом в детском саду, стала жертвой аферистов, с которыми познакомилась на сайте знакомств. В сентябре 2025 года «ухажёр» предложил ей лёгкий заработок на криптоплатформе «Quick». Женщина поверила и начала вкладывать деньги.
Как рассказали в краевой прокуратуре, сначала она перевела 30 тысяч рублей, затем оформила кредит на 500 тысяч. Когда виртуальный счёт вырос до 20 тысяч долларов, «помощники» потребовали страховку для вывода средств. Женщина снова взяла кредит, заняла у брата и сестры и отправила мошенникам ещё крупную сумму.
Но деньги вывести не удалось. Злоумышленники уговорили педагога взять новый кредит — уже 1,8 млн рублей под залог квартиры. Затем брат и сестра жертвы также оформили займы и добавили свои сбережения. Когда банки начали блокировать карты, аферисты потребовали приводить в схему новых людей.
В итоге общий ущерб составил 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сама потерпевшая призналась: «Общение было очень убедительным, я верила им (мошенникам) с самого начала».
