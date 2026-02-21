Ричмонд
Минздрав: 11 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на объект в Удмуртии

В результате атаки дронов в Удмуртии пострадали 11 человек. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в Минздраве региона.

По данным ведомства, трое были госпитализированы, при этом один из них находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что тяжелораненого доставили вертолетом санавиации в Первую республиканскую клиническую больницу в Ижевске, где ему провели операцию. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Еще восемь пострадавших осмотрены медиками и направлены на амбулаторное лечение, передает Telegram-канал Минздрава Удмуртии.

Ночью один из объектов в Удмуртии подвергся атаке украинских дронов, есть повреждения и пострадавшие. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

20 февраля над Краснодаром и Анапой прозвучали взрывы, силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом написал Telegram-канал Shot, ссылаясь на местных жителей.

