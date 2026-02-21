Силы ПВО за ночь сбили 77 украинских БПЛА над регионами России

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 77 украинских беспилотников над регионами России. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 24 БПЛА сбиты над Краснодарским краем, 13 — над Крымом, по девять — над Курской и Ростовской областями. Еще восемь аппаратов ликвидированы над Белгородской областью, пять — над Самарской.
Кроме того, четыре дрона уничтожены над акваторией Азовского моря, три — над Саратовской областью, по одному — над Волгоградской и Воронежской областями, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее мужчина погиб при атаке украинских БПЛА на Севастополь. 30-летний житель города получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения обломков сбитого дрона.