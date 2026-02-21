При атаке ВСУ на объект в Удмуртии пострадали 11 человек

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Удмуртии, госпитализированы трое, один — в тяжелом состоянии, сообщил региональный минздрв.
«Сегодня ночью атаке подвергся один из объектов в республике. Медицинские работники немедленно пришли на помощь пострадавшим. С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое — два пациента в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом», — говорится в сообщении.
Тяжелораненого доставили вертолетом санавиации в Первую РКБ в Ижевске. Пострадавшего прооперировали, он находится по наблюдением медиков.
Еще восемь пострадавших осмотрели врачи и отпустили под амбулаторное наблюдение.
Как сообщил ранее глава Удмуртии, беспилотники ВСУ атаковали один из объектов в Удмуртии, есть повреждения и пострадавшие, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Александр Бречалов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.