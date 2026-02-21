Жительница Красноярского края подожгла дом с семью мужчинами, трое погибли

По предварительной информации, днем 20 февраля в доме собрались семеро мужчин, которые распивали спиртные напитки. Вечером к ним присоединилась супруга одного из присутствующих. Между ней и собравшимися возникла ссора, причиной которой стало злоупотребление алкоголем. В разгар конфликта женщина, согласно версии следствия, облила помещение горючей жидкостью и подожгла. Четверым мужчинам удалось выбраться из горящего здания, трое же, находившиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, погибли. Отмечается, что муж подозреваемой оказался среди выживших.