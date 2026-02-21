Жительница Красноярского края подожгла дом с семью мужчинами, трое погибли

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в убийстве трех человек. Как сообщает ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, инцидент произошел в ночь на 21 февраля 2026 года в селе Тубинск.
При тушении пожара в жилом доме на улице Гагарина были обнаружены тела троих мужчин со следами сильных ожогов. По данному факту следствие возбудило дело по пунктам «а», «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом). Подозреваемой является 42-летняя жительница этого села.
По предварительной информации, днем 20 февраля в доме собрались семеро мужчин, которые распивали спиртные напитки. Вечером к ним присоединилась супруга одного из присутствующих. Между ней и собравшимися возникла ссора, причиной которой стало злоупотребление алкоголем. В разгар конфликта женщина, согласно версии следствия, облила помещение горючей жидкостью и подожгла. Четверым мужчинам удалось выбраться из горящего здания, трое же, находившиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, погибли. Отмечается, что муж подозреваемой оказался среди выживших.
В настоящее время женщина задержана, решается вопрос о выборе для нее меры пресечения.