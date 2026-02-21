Пожар в производственном здании напугал жителей Петропавловска

Возгорание произошло в цехе, где производили подсолнечное масло. Огонь вспыхнул внутри здания и перекинулся на кровлю, создав угрозу для соседних строений, рассказали в пресс-службе МЧС.
На место незамедлительно прибыли спасатели. Для тушения задействовали пожарного робота. Он позволил повысить эффективность работ и минимизировать риски для личного состава.
Пламя могло охватить все здание общей площадью 2000 квадратных метров, но благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар на периметре в 150 квадратов ликвидирован. Распространение огня не допущено. Обошлось без пострадавших. Причину ЧП установят эксперты.