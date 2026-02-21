Поддельные номера и гонки по трассам: молодую пару на дорогих авто задержали на Южном Урале

В Агаповском районе Челябинской области сотрудники Госавтоинспекции задержали пару, которая передвигалась на Toyota Land Cruiser и электрокаре Zeekr с поддельными номерами. Схема позволяла водителям уходить от автоматической фиксации нарушений и не оплачивать штрафы.
По данным ГАИ, за последние два месяца на их счету накопилось более ста штрафов, в основном за превышение скорости. За рулем внедорожника находился 24-летний мужчина, его спутница управляла электромобилем.
Как выяснили инспекторы, на передней части обоих автомобилей были установлены одинаковые подложные номерные знаки. Сзади машины имели зарегистрированные номера, что позволяло запутывать систему фиксации нарушений.
В отношении нарушителей возбуждены административные дела по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ (использование подложных номеров) и части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (тонировка). Теперь паре грозят серьезные санкции.