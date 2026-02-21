Отрава обнаружена в 30 местах: владельцы собак обеспокоены нашествием догхантеров в Екатеринбурге

В Екатеринбурге владельцы собак переживают из-за нашествия догхантеров. С их слов, отрава обнаружена уже в более чем 30 местах города. Преимущественно собаководы обнаруживают на снегу розовые пятна — антифриз. Неравнодушные владельцы четвероногих создали карту опасных зон и регулярно выходят на улицы, чтобы убрать отраву.
— Часть отравы, которую сейчас находят, сдают в лабораторию на анализ. Но результаты пока ожидаются, к сожалению, далеко не все лаборатории могут принять анализ, и часто для принятия отравы требуется распоряжение от полиции, — рассказала в эфире программы ОТВ жительница Екатеринбурга Евгения.
Как сообщил старший специалист отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Евгений Крюков, по заявлениям владельцев собак проводят проверку, и при установлении виновных полиция примет меры.
Адвокат Наталья Новикова надеется, что полиции удастся идентифицировать догхантеров, чтобы призвать их к ответственности, так как их действия — противозаконны.
Напомним, что отраву для собак в Екатеринбурге начали раскладывать еще осенью 2025 года. Жители ЖК «Изумрудный бор» в конце октября начали находить кусочки колбасы и сосисок с воткнутыми в них таблетками. У одной собаки, которая съела такое «угощение», начались судороги и потребовалась капельница.