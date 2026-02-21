Ричмонд
Санавиация спасла жизнь: мужчину, упавшего с крыши, доставили в Омск

Мужчина получил травмы в Знаменском районе.

Источник: Минздрав Омской области

Трагический случай произошёл в Знаменском районе: местный житель, очищая крышу своего дома от снега, сорвался вниз. Полученные травмы оказались крайне серьёзными: врачи диагностировали политравму — повреждения позвоночника и ушибы внутренних органов.

Сначала мужчину госпитализировали в местную ЦРБ, но быстро стало ясно: здесь не могут оказать всю необходимую помощь. На помощь пришла санитарная авиация: спецборт ТЦМК оперативно перевёз пациента в одну из омских больниц. Благодаря слаженной работе медиков и быстрой транспортировке пострадавшему оказали квалифицированную помощь в кратчайшие сроки.