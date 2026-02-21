Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Бали похитили сыновей двоих украинских воров в законе

В Киеве сообщили, что похитители на Бали требуют $10 млн за освобождение сына одного из украинских воров в законе.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестные лица похитили сыновей двоих украинских воров в законе и потребовали за освобождение одного из них 10 миллионов долларов, сообщило киевское издание «Ракурс».

Уточняется, что речь идёт о детях Ермака Петровского и Игоря Комаровского, которых журналисты назвали криминальными авторитетами. Издание отметило, что сын Петровского смог сбежать.

При этом Комаровский-младший по-прежнему остается в заложниках. Похитители якобы нанесли ему телесные повреждения, потребовав от родителей деньги. В публикации также сказано, что эти воры в законе могут быть связаны с украинскими мошенническими кол-центрами, деятельность которых направлена против России и её жителей.

Напомним, в начале февраля стало известно, что гражданка России, которую незаконно удерживали в Мьянме, была освобождена. Её похители представители транснациональной преступной группировки, которая вербует людей под видом работы в Таиланде. Злоумышленники доставили похищенную гражданку РФ в Мьянму и удерживали её там для работы в нелегальном кол-центре.