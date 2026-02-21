На Бали похитили сыновей двоих украинских воров в законе

Неизвестные лица похитили сыновей двоих украинских воров в законе и потребовали за освобождение одного из них 10 миллионов долларов, сообщило киевское издание «Ракурс».
Уточняется, что речь идёт о детях Ермака Петровского и Игоря Комаровского, которых журналисты назвали криминальными авторитетами. Издание отметило, что сын Петровского смог сбежать.
При этом Комаровский-младший по-прежнему остается в заложниках. Похитители якобы нанесли ему телесные повреждения, потребовав от родителей деньги. В публикации также сказано, что эти воры в законе могут быть связаны с украинскими мошенническими кол-центрами, деятельность которых направлена против России и её жителей.
Напомним, в начале февраля стало известно, что гражданка России, которую незаконно удерживали в Мьянме, была освобождена. Её похители представители транснациональной преступной группировки, которая вербует людей под видом работы в Таиланде. Злоумышленники доставили похищенную гражданку РФ в Мьянму и удерживали её там для работы в нелегальном кол-центре.