Из машины, провалившейся под лед на Байкале, извлекают тела погибших

ИРКУТСК, 20 фев — РИА Новости. На месте ЧП на Байкале, где УАЗ с туристами из Китая провалился под лед, работают 5 водолазов, проводятся поисковые работы, специалисты извлекают тела погибших из воды, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в МАХ.

Источник: МЧС РФ

Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. По данным СК, в машине был водитель — 44-летний местный житель и группа туристов из Китая — 8 человек. Один турист спасся. Личности всех участников происшествия установлены. С помощью подводной камеры в воде при обследовании места происшествия были обнаружены тела 7 человек. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, среди погибших девочка 2013 года рождения.

Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.

«На месте происшествия 5 водолазов и 2 спасателя МЧС России, проводят поисковые работы. Специалисты извлекают тела погибших из воды», — говорится в сообщении.

СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.