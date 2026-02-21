Из машины, провалившейся под лед на Байкале, извлекают тела погибших

Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. По данным СК, в машине был водитель — 44-летний местный житель и группа туристов из Китая — 8 человек. Один турист спасся. Личности всех участников происшествия установлены. С помощью подводной камеры в воде при обследовании места происшествия были обнаружены тела 7 человек. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, среди погибших девочка 2013 года рождения.