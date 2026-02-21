Ричмонд
В Красноярском крае ищут пропавшего подростка

В Красноярском крае пропал несовершеннолетний ребенок. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение.

В Красноярском крае пропал несовершеннолетний ребенок. Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«Накануне вечером в дежурную часть поступило сообщение от жительницы краевого центра, что ее несовершеннолетний сын 2014 г.р. утром ушел в школу и до настоящего времени домой не вернулся», — говорится в сообщении МВД.

По данным полиции, мальчик выглядит на 11 лет, его рост составляет около 140 см. У него прямые короткие темные волосы и серые глаза. Среди отличительных примет — шрам на правой стороне лба и родимое пятно внизу правой щеки.

В день исчезновения мальчик был одет в черную шапку с надписью «Найк», черный пуховик до колена, черные джинсы и черные кроссовки с белой подошвой. При себе имел черный рюкзак.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения ребенка. На его поиск ориентированы все наружные наряды.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает 12-летнего мальчика, пропавшего в Калининграде.