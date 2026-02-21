Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 97-го километра МКАД

На внутренней стороне 97-го километра МКАД столкнулись два автомобиля. На месте аварии работают городские оперативные службы. Об этом в субботу, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.
Обстоятельства происшествия выясняются, данные о возможных пострадавших уточняются.
Из-за ДТП движение на участке затруднено, водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты, передает Telegram-канал.
Ранее, 18 февраля, автомобильное движение было временно перекрыто на Новом Арбате и Волхонке.
12 февраля на Варшавском шоссе около деревни Бунчихи столкнулись бензовоз и две легковые машины. В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали. На место прибыли спасатели и освободили людей, которые оказались заблокированы в салоне одной из машин.