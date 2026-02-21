Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

11 человек пострадали в Удмуртии при атаке БПЛА ВСУ

Боевики ВСУ нанесли удары по Удмуртии в ночь на 21 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Удмуртии в ходе ночной атаки украинских беспилотников пострадали 11 мирных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Александр Бречалов.

Боевики ВСУ нанесли удары по городу в ночь на 21 февраля.

Так, в больницу доставили трех человек с различными травмами. У двоих состояние расценивается как средней тяжести. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии. Ему уже проведена операция, сейчас за ним установлено тщательное наблюдение.

Остальные восемь пострадали меньше. После осмотра медиков их отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

«Всем оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — добавил глава.

Ранее KP.RU сообщал, что недавно в Севастополе также произошла атака дронов со стороны ВСУ. Силы ПВО сбили 16 аппаратов. Однако в результате инцидента все же погиб один человек — 30-летний мужчина.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше