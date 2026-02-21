11 человек пострадали в Удмуртии при атаке БПЛА ВСУ

В Удмуртии в ходе ночной атаки украинских беспилотников пострадали 11 мирных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Александр Бречалов.
Боевики ВСУ нанесли удары по городу в ночь на 21 февраля.
Так, в больницу доставили трех человек с различными травмами. У двоих состояние расценивается как средней тяжести. Третий пострадавший находится в тяжелом состоянии. Ему уже проведена операция, сейчас за ним установлено тщательное наблюдение.
Остальные восемь пострадали меньше. После осмотра медиков их отпустили домой под амбулаторное наблюдение.
«Всем оказывается необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — добавил глава.
Ранее KP.RU сообщал, что недавно в Севастополе также произошла атака дронов со стороны ВСУ. Силы ПВО сбили 16 аппаратов. Однако в результате инцидента все же погиб один человек — 30-летний мужчина.