11 лет без ответа: глава Следкома потребовал доклад по делу о хищениях СНТ в Копейске

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад по ситуации в одном из СНТ Копейска Челябинской области. Поводом стало обращение садоводов, которые заявили о рейдерском захвате и хищении более 21 млн рублей членских взносов.
Информация о проблеме ранее появилась в СМИ. По словам заявителей, на протяжении 11 лет их обращения либо игнорировались, либо перенаправлялись в разные инстанции. При этом, как утверждают участники товарищества, лица, причастные к возможным нарушениям, продолжают распоряжаться средствами СНТ, несмотря на судебные решения.
По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Глава СК поручил руководителю регионального управления А. В. Щукину представить доклад о ходе расследования и проверить доводы, изложенные в обращении. Ситуация поставлена на контроль центрального аппарата ведомства.
История вокруг СНТ в Копейске уже вызвала широкий общественный резонанс. Теперь от результатов расследования ждут конкретных выводов и правовой оценки действий всех причастных.