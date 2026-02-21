Тела погибших и «буханку» предстоит поднять со дна Байкала 21 февраля

Спасатели МЧС России работают на месте происшествия, где 20 февраля 2026 года автомобиль ушел под лед. Напомним, случилось это в районе мыса Саган-Хушун, погибли восемь человек, в том числе 14-летний подросток.
— 21 февраля поисковые работы продолжаются. К ним привлечены пять водолазов и два спасателя МЧС России. Предстоит поднять со дна тела погибших и саму «буханку», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Радио «Комсомольской правды» обратилось к экспертам, чтобы понять, можно ли было предотвратить эту катастрофу и как туристам обезопасить себя в будущем. Подробности и детали трагедии можно прочитать здесь.