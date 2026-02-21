Тела погибших и «буханку» предстоит поднять со дна Байкала 21 февраля

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Радио «Комсомольской правды» обратилось к экспертам, чтобы понять, можно ли было предотвратить эту катастрофу и как туристам обезопасить себя в будущем. Подробности и детали трагедии можно прочитать здесь.