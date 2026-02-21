Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тела погибших и «буханку» предстоит поднять со дна Байкала 21 февраля

На месте происшествия работают пять водолазов и два спасателя МЧС.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Спасатели МЧС России работают на месте происшествия, где 20 февраля 2026 года автомобиль ушел под лед. Напомним, случилось это в районе мыса Саган-Хушун, погибли восемь человек, в том числе 14-летний подросток.

— 21 февраля поисковые работы продолжаются. К ним привлечены пять водолазов и два спасателя МЧС России. Предстоит поднять со дна тела погибших и саму «буханку», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Радио «Комсомольской правды» обратилось к экспертам, чтобы понять, можно ли было предотвратить эту катастрофу и как туристам обезопасить себя в будущем. Подробности и детали трагедии можно прочитать здесь.