Волонтеры возобновили поиски семьи Усольцевых по решению СК

Руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной Светлана Торгашина сообщила «aif.ru», что решение о работе в экстремальных зимних условиях продиктовано заданием Следственного комитета. По ее словам, в районе, где бесследно исчезли 64-летний Сергей Усольцев, его супруга, 48-летняя Ирина, и их 5-летняя дочь Арина, были обнаружены новые глубокие земляные выемки — шурфы. Их невозможно исследовать с помощью беспилотников, поэтому поисковикам приходится работать вручную в заснеженной тайге.