Волонтеры возобновили поиски семьи Усольцевых по решению СК

Руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной Светлана Торгашина сообщила «aif.ru», что решение о работе в экстремальных зимних условиях продиктовано заданием Следственного комитета. По ее словам, в районе, где бесследно исчезли 64-летний Сергей Усольцев, его супруга, 48-летняя Ирина, и их 5-летняя дочь Арина, были обнаружены новые глубокие земляные выемки — шурфы. Их невозможно исследовать с помощью беспилотников, поэтому поисковикам приходится работать вручную в заснеженной тайге.
Несмотря на масштабные операции, продолжавшиеся пять месяцев, никаких следов семьи найти не удалось. Официальной версией произошедшего остается несчастный случай, однако новые обстоятельства заставляют следствие вновь проверить район исчезновения. Волонтеры надеются, что тщательный осмотр шурфов, которые ранее могли быть не замечены, прольет свет на судьбу Усольцевых.
