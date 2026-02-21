В Хостинском районе Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой до 3 баллов

В Хостинском районе Сочи вечером 20 февраля были зафиксированы подземные толчки. По данным сейсмической станции, землетрясение произошло в 22:04, его магнитуда составила от 2,1 до 3 баллов по шкале Рихтера.
Информацию о случившемся подтвердил оперативный штаб. По предварительным сведениям, в результате сейсмической активности разрушений и пострадавших нет, объекты инфраструктуры функционируют в обычном режиме.
Специалисты продолжают наблюдение за сейсмической ситуацией. Жителей призвали сохранять спокойствие.