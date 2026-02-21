Место крушения вертолета в Амурской области сняли на фото

В Амурской области закончили поиски частного вертолета Robinson R44, на борту которого были пилот и двое правоохранительных сотрудников. Место крушения сняли на фото, которое опубликовало «КП-Благовещенск».
Как пишет издание, все случилось 19 февраля. В тот день воздушное судно вылетело с лесозаготовительной делянки в 130 километрах от села Амаранка. Экипаж держал путь в поселок Ромны. Известно, что полицейский и следователь возвращались с задания, они осматривали место происшествия. Однако спустя какое-то время вертолет перестал подавать сигналы и выходить на связь. После этого сразу же развернулись поиски.
Уже 21 февраля разбитый вертолет был обнаружен в лесополосе Ромненского района. На снимке можно заметить, что судно разбилось, а рядом с ним лежат тела пассажиров. К сожалению, никто не выжил.
