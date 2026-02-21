86-летний южноуралец стал жертвой аферистов, но полиция спасла его сбережения

Полицейские Челябинска задержали молодого мошенника и вернули 86-летнему пенсионеру его сбережения. Мужчина стал жертвой классической схемы «Ваш родственник попал в ДТП», когда злоумышленники убедили его передать деньги для «спасения» внука.
Злоумышленником оказался 19-летний неработающий молодой человек, ранее не судимый, 2004 года рождения. Полицейские подчеркнули, что такие схемы остаются одними из самых распространенных, и призвали граждан проверять любую тревожную информацию: звонить родственнику и ни в коем случае не передавать деньги третьим лицам.
Оперативно проведенные действия полиции позволили вернуть пенсионеру все сбережения и предотвратить дальнейшие мошеннические действия.