86-летний южноуралец стал жертвой аферистов, но полиция спасла его сбережения

Злоумышленником оказался 19-летний неработающий молодой человек, ранее не судимый, 2004 года рождения. Полицейские подчеркнули, что такие схемы остаются одними из самых распространенных, и призвали граждан проверять любую тревожную информацию: звонить родственнику и ни в коем случае не передавать деньги третьим лицам.