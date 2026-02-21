Аферисты обманули 74-летнего жителя Черемхово на 15 млн рублей

IrkutskMedia, 21 февраля. В дежурную часть полиции В Черемхово обратился 74-летний местный житель, который стал жертвой мошенников. Аферисты вынудили мужчину перевести на свои счета более 15 млн рублей, которые пострадавший копил всю жизнь. Пенсионер рассказал правоохранителям, что в мессенджере ему поступил звонок лжесотрудника ФСБ. Обман длился почти две недели.

