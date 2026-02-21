Аферисты обманули 74-летнего жителя Черемхово на 15 млн рублей

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, собеседник сообщил, что на банковском счете пенсионера замечена подозрительная активность — злоумышленники якобы пытаются похитить деньги и перевести сбережения на счета недружественной страны.
«Правоохранитель» пригрозил жертве обмана уголовной ответственностью за пособничество запрещенным организациям и настоял на дальнейшем сотрудничестве с так называемыми сотрудниками Росфинмониторинга и банка.
Действуя по инструкциям звонивших, пенсионер обналичил в трех банках сбережения. Когда настоящие сотрудники банков спрашивали о целях клиента, то мужчина сообщал о покупке дорогостоящей моторной лодки, автомобиля, а также о внесении денежных средств на инвестиционный счет. Суммарно потерпевший обналичил в трёх филиалах банков 15 млн 158 тысяч рублей.
Следователи МО МВД России «Черемховский» возбудили уголовное дело по признакам мошенничества.
Ранее агентство сообщало, что полиция Ангарска задержала 18-летнего курьера мошенников. В дежурную часть обратился 71-летний мужчина с заявлением о хищении денег. Пострадавший рассказал правоохранителям, что ему позвонил якобы сотрудник спецслужб и сообщил, что на имя пенсионера оформили фальшивую доверенность для вывода денег с банковских счетов.