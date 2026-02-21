Ричмонд
Еще пять аэропортов в России повторно приостановили работу

Аэропорт Ульяновска временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщила Росавиация. Также второй раз за ночь приостановили работу аэропорты Казани, Нижнекамска, Самары и Чебоксар.

Источник: РИА "Новости"

Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов». Подобные меры принимают на фоне атаки БПЛА. По данным Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО сбили 77 дронов над девятью российскими регионами.

