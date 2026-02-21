Еще пять аэропортов в России повторно приостановили работу

Ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов». Подобные меры принимают на фоне атаки БПЛА. По данным Минобороны РФ, в течение ночи силы ПВО сбили 77 дронов над девятью российскими регионами.
