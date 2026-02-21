Ричмонд
Тело пенсионерки обнаружили в гараже в Атырауской области: под подозрение попал ее муж

Тело 70-летней жительницы обнаружили в поселке Доссор Атырауской области — в гараже около дома. Под подозрением супруг женщины, сообщает телеканал Almaty.tv.

Источник: Nur.kz

Как сообщает телеканал, главным подозреваемым выступает ее супруг. Сообщается, что женщина на протяжении месяца не выходила на связь с родственниками. Обеспокоенные близкие обратились в полицию с заявлением об ее исчезновении.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли по месту проживания пенсионерки. При осмотре дома и прилегающей территории они нашли тело женщины в гараже. Известно, что несколько лет назад пожилая семейная пара переехала в Макатский район из города Уральск.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. 64-летний подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Проводятся комплексные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила старший инспектор отдела информационной политики ДП Атырауской области Дина Максот.