В Атырау совершил экстренную посадку российский истребитель

По информации СМИ, инцидент произошел утром в пятницу, 20 февраля. Предварительно сообщается, что воздушным судном управлял гражданин Российской Федерации Дмитрий Нифантьев, 1986 года рождения, уроженец города Белорецка Республики Башкортостан. Самолет выполнял военно-тренировочный полет над акваторией Каспийского моря.
Во время облета пилот, как отмечается, потерял ориентировку. В связи с этим было принято решение о выполнении экстренной посадки в аэропорту Атырау.
Посадка прошла в штатном режиме. Угрозы для пассажиров и функционирования аэропорта не возникло, регулярные рейсы выполнялись по установленному расписанию. Истребитель находился на территории аэропорта непродолжительное время, пилоту была оказана медицинская помощь.
После проведения необходимых процедур и согласований самолет покинул территорию Республики Казахстан и вернулся в Россию.
В публикации отмечается:
«Компетентные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Официальный развернутый комментарий на момент публикации не предоставлен».
