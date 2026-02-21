Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Атырау совершил экстренную посадку российский истребитель

Российский многоцелевой истребитель Су-30 совершил внеплановую посадку в международном аэропорту имени Хиуаз Доспановой в Атырау, сообщает издание «Ак Жайык».

Источник: Курсив

По информации СМИ, инцидент произошел утром в пятницу, 20 февраля. Предварительно сообщается, что воздушным судном управлял гражданин Российской Федерации Дмитрий Нифантьев, 1986 года рождения, уроженец города Белорецка Республики Башкортостан. Самолет выполнял военно-тренировочный полет над акваторией Каспийского моря.

Во время облета пилот, как отмечается, потерял ориентировку. В связи с этим было принято решение о выполнении экстренной посадки в аэропорту Атырау.

Посадка прошла в штатном режиме. Угрозы для пассажиров и функционирования аэропорта не возникло, регулярные рейсы выполнялись по установленному расписанию. Истребитель находился на территории аэропорта непродолжительное время, пилоту была оказана медицинская помощь.

После проведения необходимых процедур и согласований самолет покинул территорию Республики Казахстан и вернулся в Россию.

В публикации отмечается:

«Компетентные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Официальный развернутый комментарий на момент публикации не предоставлен».

Ранее «Курсив» рассказывал о том, что в горах между островами Ява и Сулавеси в Индонезии пропал с радаров пассажирский самолет ATR 42−500 авиакомпании Indonesia Air Transport с 11 пассажирами на борту.