Грузовик провалился под лёд на озере Байкал

За последние месяцы на Байкале произошло несколько заметных происшествий. Самое тяжёлое — 20 февраля в районе мыса Хобой: УАЗ, перевозивший группу китайских туристов, провалился в ледовую трещину. Погибли семь человек. Тур был неофициальным, водитель — местный житель без соответствующего разрешения. Другой инцидент произошёл 9 февраля в Ольхонском районе, на участке между бухтой «Ая» и деревней Усть-Анга: автомобиль с людьми провалился под лёд. Погибли два человека. До этого на пути к Байкалу попал в ДТП автобус с китайскими туристами, в результате которого погибла одна женщина.