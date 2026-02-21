Тела погибших на Байкале китайских туристов извлекают водолазы и спасатели

Напомним, трагедия на Байкале произошла днем 20 февраля в районе мыса Хобой на острове Ольхон. Тогда под лед ушел автомобиль УАЗ с группой туристов. По предварительным данным, в машине находились восемь человек и водитель, одному пассажиру удалось спастись. Возбуждено уголовное дело, на озере действует запрет на выезд на лед.