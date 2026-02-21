Тела погибших на Байкале китайских туристов извлекают водолазы и спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
По данным ведомства, на месте происшествия работают специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда. К операции привлечены пять водолазов и два спасателя.
«Сегодня на месте происшествия пять водолазов и два спасателя МЧС России проводят поисковые работы. Специалисты извлекают тела погибших из воды», — говорится в сообщении.
В Иркутском УГМС уточнили, что 21 февраля на Байкале фиксируются порывы ветра до 21 метра в секунду, температура воздуха днем достигает минус 15 градусов.
Напомним, трагедия на Байкале произошла днем 20 февраля в районе мыса Хобой на острове Ольхон. Тогда под лед ушел автомобиль УАЗ с группой туристов. По предварительным данным, в машине находились восемь человек и водитель, одному пассажиру удалось спастись. Возбуждено уголовное дело, на озере действует запрет на выезд на лед.