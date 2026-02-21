Грузовая машина провалилась под лед на Байкале

Грузовая машина провалилась под лед на озере Байкал во время движения в направлении острова Ольхон. Об этом 21 февраля сообщили очевидцы.
Колеса автомобиля погрузились в воду, после чего транспортное средство стало заполняться водой.
Со слов очевидцев, событие случилось на ледовой переправе, которая не была официально открыта.
Въезд на остров Ольхон по льду в настоящее время запрещен. Изначально его планировалось открыть 12 февраля, затем срок перенесли на 17-е, после чего вновь было принято решение об отсрочке.
Накануне, 20 февраля, под лед Байкала ушел автомобиль УАЗ с гражданами Китая. В результате погибли семь человек, среди которых были водитель и подросток 14 лет. Возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и предоставлении услуг, не отвечающих нормам безопасности.