Грузовая машина провалилась под лед на Байкале

Накануне, 20 февраля, под лед Байкала ушел автомобиль УАЗ с гражданами Китая. В результате погибли семь человек, среди которых были водитель и подросток 14 лет. Возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и предоставлении услуг, не отвечающих нормам безопасности.