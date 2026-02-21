Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры с места крушения вертолета в Амурской области

МЧС в субботу, 21 февраля, показало кадры с места крушения частного вертолета Robinson в Амурской области.

МЧС в субботу, 21 февраля, показало кадры с места крушения частного вертолета Robinson в Амурской области.

В ведомстве сообщили, что в ходе поисково-спасательной операции было обнаружено место падения воздушного судна, пропавшего накануне.

20 февраля в Амурской области пропал вертолет, который вылетел с лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка. В ГУ МЧС сообщили, что, по предварительной информации, на борту вертолета находились четыре человека.

Позже появилась информация, что на борту вертолета находились две женщины — сотрудницы МВД и Следственного комитета. Они вылетели на частном вертолете Robinson из Ромненского муниципального округа.