Появились кадры с места крушения вертолета в Амурской области

МЧС в субботу, 21 февраля, показало кадры с места крушения частного вертолета Robinson в Амурской области.
В ведомстве сообщили, что в ходе поисково-спасательной операции было обнаружено место падения воздушного судна, пропавшего накануне.
20 февраля в Амурской области пропал вертолет, который вылетел с лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка. В ГУ МЧС сообщили, что, по предварительной информации, на борту вертолета находились четыре человека.
Позже появилась информация, что на борту вертолета находились две женщины — сотрудницы МВД и Следственного комитета. Они вылетели на частном вертолете Robinson из Ромненского муниципального округа.