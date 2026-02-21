В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в новых шуфрах

В зоне исчезновения семьи Усольцевых были обнаружены новые шурфы — глубокие земляные выемки. Проверить их можно только вручную, поскольку использование беспилотников в таких условиях оказалось неэффективным. Именно эти находки стали причиной возвращения поисковых групп в заснеженную тайгу, несмотря на экстремальные морозы.
Ранее сообщалось, что в ходе поисковой операции по делу пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых беспилотники с тепловизорами зафиксировали необычные светящиеся точки. Обнаруженные тепловизорами объекты были отмечены на карте местности для последующей проверки.
