В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых в новых шуфрах

В зоне исчезновения семьи Усольцевых были обнаружены новые шурфы — глубокие земляные выемки. Проверить их можно только вручную, поскольку использование беспилотников в таких условиях оказалось неэффективным. Именно эти находки стали причиной возвращения поисковых групп в заснеженную тайгу, несмотря на экстремальные морозы.