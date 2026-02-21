Из провалившейся под лед на Байкале машины извлекают тела туристов

Напомним, инцидент на Байкале произошел возле мыса Хобой 20 февраля. Под лед ушел автомобиль УАЗ, в котором, кроме водителя, ехали восемь китайских туристов, в том числе 14-летний ребенок. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной около трех метров. Глубина в этом месте достигает 18 метров. Один из туристов смог спастись.