Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из провалившейся под лед на Байкале машины извлекают тела туристов

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России извлекают тела погибших туристов из провалившейся под лед на Байкале машины УАЗ.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России извлекают тела погибших туристов из провалившейся под лед на Байкале машины УАЗ, передает пресс-служба МЧС Иркутской области.

«Сегодня на месте происшествия 5 водолазов и 2 спасателя МЧС России, проводят поисковые работы. Специалисты извлекают тела погибших из воды», — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, инцидент на Байкале произошел возле мыса Хобой 20 февраля. Под лед ушел автомобиль УАЗ, в котором, кроме водителя, ехали восемь китайских туристов, в том числе 14-летний ребенок. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной около трех метров. Глубина в этом месте достигает 18 метров. Один из туристов смог спастись.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ, предусматривающим ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатность, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.