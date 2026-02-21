ВСУ атаковали промышленные площадки в Самарской области

Украинские вооруженные силы осуществили атаку на два объекта промышленного назначения в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищевв своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью враг нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона», — указал губернатор, уточнив, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
На данных объектах в настоящее время работают экстренные службы. На территории области, как добавил Федорищев, установлен запрет на ведение фото- и видеосъемки с использованием беспилотников, а также на распространение материалов, запечатлевших результаты их применения.
Ограничения на прием и вылет воздушных судов в самарском аэропорту были отменены в 5:37 по московскому времени.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщало, что в течение прошедшей ночи силами российской ПВО над территориями российских регионов было уничтожено 77 БПЛА.