В аэропортах Краснодара и Сочи задерживается вылет и прилет более 40 самолетов

По данным онлайн-табло, в Сочи более чем на час задержан вылет 16 бортов — в Дубай, Душанбе и ряд российских регионов. В их числе перенесенные с пятницы рейсы в Оренбург и Красноярск (задержка на 17 и 15 часов соответственно). С субботы на воскресенье перенесены рейс авиакомпании «Якутия» в Москву (задержка составит 20 часов) и авиакомпании «Икар» — в Ульяновск, Санкт-Петербург и Омск (позже запланированного на 13,5, 14 и два часа).