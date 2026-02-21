В аэропортах Краснодара и Сочи задерживается вылет и прилет более 40 самолетов

Работа аэропортов была приостановлена в ночь на 20 февраля, когда на территории Краснодарского края действовала беспилотная опасность. 20 февраля число задержанных рейсов только в Сочи доходило до 58. Пресс-служба гавани сообщала, что авиакомпании стабилизируют расписание полетов в течение пятницы.
По данным онлайн-табло, в Сочи более чем на час задержан вылет 16 бортов — в Дубай, Душанбе и ряд российских регионов. В их числе перенесенные с пятницы рейсы в Оренбург и Красноярск (задержка на 17 и 15 часов соответственно). С субботы на воскресенье перенесены рейс авиакомпании «Якутия» в Москву (задержка составит 20 часов) и авиакомпании «Икар» — в Ульяновск, Санкт-Петербург и Омск (позже запланированного на 13,5, 14 и два часа).
С опозданием ожидается прибытие 19 бортов, в том числе двух международных рейсов из Тбилиси и двух — из Дубая. Прибытие одного самолета из Тбилиси и борта из Оренбурга перенесено с пятницы — задержки составят 14 и 16,5 часа. Пять субботних рейсов перенесены на воскресенье — в Пермь, московский аэропорт «Внуково», Оренбург, Ульяновск, Махачкалу (отправятся позднее на 15, 20,5, 5,5, 14,5, пять часов).
В Краснодаре задерживается на час и более вылет самолетов по шести маршрутам, в том числе международные рейсы в Анталью и Тбилиси. С пятницы перенесен рейс в Сургут, задержка составит 22 часа. Остальные опаздывают не более чем на два часа.
Прибытие позднее запланированного ожидается также для шести самолетов, в том числе из Антальи и Дубая. Опоздание также не превышает двух часов.